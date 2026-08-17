Центр гимнастики в Екатеринбурге является крупнейшим на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Губернатор Свердловской области Д. Паслер рассказал о Центре художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге. Он является крупнейшим на Урале и в Сибири специализированным объектом для подготовки гимнасток.

«Уральская школа художественной гимнастики вырастила не одно поколение талантливых спортсменок. Их имена знают далеко за пределами региона, а традиции спортивной подготовки передаются юным воспитанницам. Сегодня Центр художественной и эстетической гимнастики — крупнейший на Урале и в Сибири. Он вмещает 2000 зрителей. Здесь уже проходили важные международные и всероссийские соревнования», — написал Д. Паслер в своих социальных сетях.

Центр художественной и эстетической гимнастики открылся в Екатеринбурге в январе 2023 года. Объект построен в соответствии с международными стандартами Международной федерации университетского спорта FISU.

Соревновательная арена комплекса занимает 2,5 тыс. кв. м. Высота потолков составляет 15 м. На арене установлены профессиональное спортивное освещение и современная судейская система. Центральная площадка оборудована гимнастическим ковром, еще два ковра находятся в разминочном зале и четыре — в тренировочном.

В центре также работают два хореографических и тренажерный залы. На его базе художественной и эстетической гимнастикой занимаются более 350 спортсменок. Подготовку ведут мастера спорта России, чемпионы Уральского федерального округа, России и Европы. В центр принимают детей с трех лет.

С 21 по 23 августа в центре пройдут соревнования Спартакиады народов России по художественной гимнастике среди сильнейших спортсменок страны. Билеты на соревнования можно оформить бесплатно на сайте.