Власти Свердловской области планируют запуск «наземного метро» до Кольцово и Академического

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Власти Свердловской области и Екатеринбурга совместно с представителями РЖД выделили перспективные маршруты Екатеринбургского центрального пассажирского кольца (ЕЦПК), которые должны связать центр города с аэропортом Кольцово и новыми районами. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

О планах рассказал заместитель главы Екатеринбурга Д. Ноженко на панельной дискуссии «Развитие промышленного потенциала Урала и мультимодальных связей транспортной сферы. Ключевые драйверы».

«Стратегия проекта предусматривает создание ЕЦПК, формирующегося из двух основных перспективных маршрутов — Новокольцовского и Юго-Западного. Наша цель — сформировать удобную, быструю и безопасную транспортную систему, которая свяжет центр Екатеринбурга с динамично развивающимися районами по принципу Московского центрального кольца», — сказал Д. Ноженко.

Новокольцовский маршрут предполагает строительство железнодорожной инфраструктуры в направлении микрорайона Новокольцовский и аэропорта Кольцово. Юго-Западный маршрут должен связать районы Солнечный, Академический, Широкую Речку и ВИЗ-Правобережный.

В рамках проекта «Наземное метро» сейчас действует единый городской тариф для 48 станций и остановок. Стоимость проезда составляет 44 руб. По словам Д. Ноженко, введение единого тарифа сделало электрички более доступными для ежедневных поездок и способствовало росту спроса на железнодорожный транспорт.

В обсуждении перспектив развития транспортной системы также приняли участие замминистра транспорта Свердловской области Н. Моргунов, замминистра экономики региона А. Немтинов, гендиректор ОЭЗ «Титановая Долина» С. Дорофеев, замначальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Р. Бехов и другие эксперты.