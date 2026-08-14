ФАС выявила антиконкурентные соглашения в 89 регионах с начала года

УрБК, Москва, 14.08.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила антиконкурентные соглашения в 89 регионах с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество ограничивающих конкуренцию соглашений служба выявила в отраслях строительства и дорожного комплекса, фармацевтике. В I полугодии служба возбудила 161 дело об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, приняло 131 решение о нарушении антимонопольного законодательства.

В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 465 хозяйствующих субъектов и 73 заказчика. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 4 тыс. 945 закупок с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 198,5 млрд руб.

За указанный период центральный аппарат ФАС России назначил административные штрафына общую сумму 20,3 млрд руб. С начала 2026 года доля возбужденных дел с использованием ГИС «Антикартель» составила почти 40%, отчиталось ведомство.