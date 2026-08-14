ГлавнаяНовости
14 августа 202613:49

Инженер МРК Екатерина Зайцева стала суперловцом во втором сезоне шоу «Погоня» на ТНТ

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», сукриншот с сайта ТНТ-онлайн

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2026. Инженер-конструктор Механоремонтного комплекса (МРК, дочернее предприятие ММК) Екатерина Зайцева приняла участие во втором сезоне игрового шоу «Погоня» на ТНТ. Спортсменка выступила в роли суперловца под именем «Гааспожа» — в качестве отсылки к фамилии ведущего проекта Олега Гааса, курирующего команду преследователей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Екатерина Зайцева — заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратная победительница международного турнира Mr. Olympia, рекордсменка мира в экипировочном жиме лежа, входит в пятерку сильнейших стронгвумен мира по итогам турнира Arnold Sports Festival. Она также участвовала в телевизионных проектах «Богатырские игры», «Суперниндзя» и «Удивительные люди».

В «Погоне» Зайцевой пришлось сменить привычную спортивную тактику. Задачей суперловца было догнать участников и сорвать с них ленты или шевроны. В шоу 15 участников, среди которых спортсмены, блогеры, представители шоу-бизнеса и другие участники в течение 80 минут скрываются от преследователей на заданной территории и выполняют задания.

Съемки проходят на улицах и знаковых площадках Москвы и Подмосковья. В эпизоде с участием «Гааспожи» за победу боролись Лина Джебисашвили, Наталия Медведева, Анар, Мария Погребняк, Саша Савельева, Дмитрий Конышев и другие участники.

До занятий пауэрлифтингом Екатерина Зайцева профессионально занималась легкой атлетикой. Сейчас она продолжает участвовать в городских эстафетах и забегах.

«Быть «ловцом» для меня — совершенно новый, захватывающий опыт. Когда начинается погоня, ты превращаешься в охотника, который должен мыслить быстрее, чем бежит соперник. Эмоции от участия в шоу остались самые яркие», — поделилась Е. Зайцева.

Создатели проекта назвали «Гааспожу» одним из самых грозных ловцов нового сезона, отметив ее спортивную подготовку и инженерное мышление.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
11 июля 202314:42

Группа ММК запустила строительство цеха литейно-кузнечной продукции за 14 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. На базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») будет реализован проект по созданию современного импортозамещающего производства. На нем будут выпускаться кованые рабочие валки для станов холодной прокатки (РВХП), кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки (ОВХиГП), а также крупногабаритные поковки, сообщает пресс-служба ММК. В строительство вложат более 14 млрд руб. Мощность цеха составит примерно 24 тыс. т изделий в год. Новое производство позволит создать свыше 700 рабочих мест. Из них примерно 350 —
04 июня 202514:42

Новое производство ММК усилит позиции отечественных поставщиков на рынке стран СНГ

УрБК, Магнитогорск, 04.06.2025. Группа ММК планирует с июля 2025 года поэтапно запускать в работу новые производственные цеха на базе компании «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в Группу ММК), которые смогут обеспечивать импортозамещающей и уникальной продукцией не только ММК и российский рынок, но и заинтересованные компании в странах СНГ. Об этом рассказал директор МРК Дмитрий Куряев в ходе своего выступления на 22-ом металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве, передает Управление информации и общественных связей компании. По словам Д. Куряева, проекты создания