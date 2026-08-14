Инженер МРК Екатерина Зайцева стала суперловцом во втором сезоне шоу «Погоня» на ТНТ

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2026. Инженер-конструктор Механоремонтного комплекса (МРК, дочернее предприятие ММК) Екатерина Зайцева приняла участие во втором сезоне игрового шоу «Погоня» на ТНТ. Спортсменка выступила в роли суперловца под именем «Гааспожа» — в качестве отсылки к фамилии ведущего проекта Олега Гааса, курирующего команду преследователей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Екатерина Зайцева — заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратная победительница международного турнира Mr. Olympia, рекордсменка мира в экипировочном жиме лежа, входит в пятерку сильнейших стронгвумен мира по итогам турнира Arnold Sports Festival. Она также участвовала в телевизионных проектах «Богатырские игры», «Суперниндзя» и «Удивительные люди».

В «Погоне» Зайцевой пришлось сменить привычную спортивную тактику. Задачей суперловца было догнать участников и сорвать с них ленты или шевроны. В шоу 15 участников, среди которых спортсмены, блогеры, представители шоу-бизнеса и другие участники в течение 80 минут скрываются от преследователей на заданной территории и выполняют задания.

Съемки проходят на улицах и знаковых площадках Москвы и Подмосковья. В эпизоде с участием «Гааспожи» за победу боролись Лина Джебисашвили, Наталия Медведева, Анар, Мария Погребняк, Саша Савельева, Дмитрий Конышев и другие участники.

До занятий пауэрлифтингом Екатерина Зайцева профессионально занималась легкой атлетикой. Сейчас она продолжает участвовать в городских эстафетах и забегах.

«Быть «ловцом» для меня — совершенно новый, захватывающий опыт. Когда начинается погоня, ты превращаешься в охотника, который должен мыслить быстрее, чем бежит соперник. Эмоции от участия в шоу остались самые яркие», — поделилась Е. Зайцева.

Создатели проекта назвали «Гааспожу» одним из самых грозных ловцов нового сезона, отметив ее спортивную подготовку и инженерное мышление.