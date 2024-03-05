В Екатеринбурге кампус УрФУ в Новокольцовском районе освобожден от земельного налога

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбурге Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) освободили от земельного налога. Об этом стало известно на заседании городской думы.



Уточняется, что преференции предоставят для нового кампуса университета в Новокольцовском районе.



Таким образом УрФУ сможет сэкономить за 2025 и 2026 годы около 9,7 млн руб.



Кроме того, жители Компромессорного микрорайона и района Кольцово получат возможность воспользоваться услугами медцентра в Новокольцовском.