УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:25

В Екатеринбурге кампус УрФУ в Новокольцовском районе освобожден от земельного налога

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбурге Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) освободили от земельного налога. Об этом стало известно на заседании городской думы.

Уточняется, что преференции предоставят для нового кампуса университета в Новокольцовском районе.

Таким образом УрФУ сможет сэкономить за 2025 и 2026 годы около 9,7 млн руб.

Кроме того, жители Компромессорного микрорайона и района Кольцово получат возможность воспользоваться услугами медцентра в Новокольцовском.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.03.2024 Кампус УрФУ получил налоговую льготу в 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В 2024 году УрФУ получил право не платить налог за землю, на которой строится новый ...

09.06.2023 Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...

12.02.2013 УрФУ освободили от уплаты земельного налога

В Екатеринбурге государственные вузы получат налоговое послабление. На срок до трех лет они будут освобождены от уплаты ...

07.02.2013 Администрация Екатеринбурга предложила освободить УрФУ от уплаты земельного налога

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2013. Администрация Екатеринбурга предложила освободить федеральные вузы от уплаты земельного ...

09.06.2010 Сотрудники УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина уволены с занимаемых должностей

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2010. Сотрудники УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина уволены с занимаемых ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (624)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.