Кампус УрФУ получил налоговую льготу в 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В 2024 году УрФУ получил право не платить налог за землю, на которой строится новый кампус университета. Такое решение было принято на заседании городской думы Екатеринбурга, прошедшем 5 марта 2024 года.



Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров отметил, что данная льгота позволит вузу сэкономить 1,3 млн руб. в 2024 году. Если бы решение продлили и на 2025 год, то экономия вуза составила бы на 5 млн руб. больше.



В настоящее время кампус УрФУ готов на 60%. Два из пяти общежитий заселены, в них живет 2 тыс. студентов.