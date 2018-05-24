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Вчера, 17:44

Кампус УрФУ получил налоговую льготу в 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В 2024 году УрФУ получил право не платить налог за землю, на которой строится новый кампус университета. Такое решение было принято на заседании городской думы Екатеринбурга, прошедшем 5 марта 2024 года.

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров отметил, что данная льгота позволит вузу сэкономить 1,3 млн руб. в 2024 году. Если бы решение продлили и на 2025 год, то экономия вуза составила бы на 5 млн руб. больше.

В настоящее время кампус УрФУ готов на 60%. Два из пяти общежитий заселены, в них живет 2 тыс. студентов.
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