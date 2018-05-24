Кампус УрФУ получил налоговую льготу в 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В 2017 году доходы ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора ...24.05.2017 Коротко о событиях дня
В 10.00 в медиацентре Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург, первый корпус, пр. Ленина, 51) ...02.09.2013 Коротко о событиях дня
В 12.00 в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет выездное совещание по созданию ...15.01.2013 УрФУ объявил о публичном сборе средств на развитие вуза
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2013. Руководство Уральского федерального университета сегодня, 15 января, объявило о начале ...08.06.2012 Проректор УрФУ Даниил Сандлер: широкой кампании по привлечению средств в эндаумент-фонд нами не ведется
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2012. 5 млн. рублей внесено жертвователями в фонд по формированию целевого капитала на ...