Вчера, 12:05

НЛО, золото и лето

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

НЛО, золото и лето

Время колокольчиков

В Музее наивного искусства 30 и 31 августа пройдут открытые экскурсии по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков». Мероприятия в субботу и воскресенье будут начинаться в 13.00.

Экскурсовод научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина предложит гостям поговорить о том, как самобытный художник из Петрозаводска, не имевший доступа к мировым шедеврам, создал свой уникальный визуальный язык — медитативные графические партитуры, где линии и слова сливаются в единый поток. Его работы, выполненные шариковой ручкой и фломастерами, — это попытка запечатлеть «голоса из подсознания», неуловимое состояние между мыслью и образом.

НЛО, золото и лето

Пять залов выставки раскрывают разные грани творчества Михаила Ураева: от монохромной строгости до экспрессивных композиций, вдохновленных Ван Гогом, Пиросмани и другими мастерами. Название проекта, взятое из его стихов, становится метафорой всего творчества — искусства как сигнала из «зоны молчания», преодолевающего границы слова и изображения.

Отражения лета

В корпусе отечественного искусства в воскресенье, в полдень начнется музейное занятие «Блеск стекла и золота» для детей в возрасте от 6 до 10 лет. Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова проведет познавательное мероприятие в рамках выставки «Отражение веков».

«Вместе мы отправимся в удивительный мир русского художественного стекла XVIII–XX веков: увидим изящные хрустальные канделябры с позолоченными лебедями, изысканные графины с алмазной гранью и разноцветные флаконы — от насыщенного синего до нежного молочно-белого. Узнаем, как обычное стекло превращается в произведение искусства: какие секретные ингредиенты добавляли мастера, чтобы оно стало цветным, кристально-прозрачным или даже светящимся в темноте», — говорится в приглашении на занятие.

НЛО, золото и лето

А в 14.00 в воскресенье в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется музейное занятие «Как я провел лето» для детей в возрасте от 12 лет. Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова предложит юным ценителям искусства погрузиться в атмосферу лета и вдохновения, исследуя, как художники разных эпох и стилей передавали настроение и эмоции летних дней в своих произведениях. Участники познакомятся с картинами из музейной коллекции, которые рассказывают о природе, путешествиях и радостях летнего времени.

После экскурсии школьников ждет мастер-класс, на котором они смогут рассказать свою летнюю историю и воплотить ее в творческом проекте. Предварительная запись на занятие обязательна. Продолжительность мероприятия 1,5 часа. Телефон для справок: +7(343) 290-90-26.

Продолжение Фландрии

Кроме того, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» ценители искусства в эти дни могут увидеть выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась здесь в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — демонстрирующие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

НЛО, золото и лето

Важнейшим акцентом выставки стала история коллекционирования. Расцвет художественной культуры в Антверпене XVII столетия связан с огромным интересом фламандцев к искусству, а также всевозможным редкостям, как природным, так и рукотворным. Эпоха барокко — это время распространения кунсткамер, кабинетов редкостей, в которых коллекционер мог продемонстрировать свои богатства. В экспозиции гости смогут увидеть произведения кисти Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Франса Снейдерса, Якоба Йорданса, Давида Тенирса Младшего, Франса Франкена II и других художников.

НЛО, золото и лето

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
