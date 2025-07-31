УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:52

В Музее наива 24 августа пройдет кураторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 24 августа, в воскресенье, пройдет кураторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Музее наива 24 августа пройдет кураторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков»

Куратор проекта, научный сотрудник отдела наивного искусства Яна Таушканова предложит гостям поговорить о том, как самобытный художник из Петрозаводска, не имевший доступа к мировым шедеврам, создал свой уникальный визуальный язык — медитативные графические партитуры, где линии и слова сливаются в единый поток. Его работы, выполненные шариковой ручкой и фломастерами, — это попытка запечатлеть «голоса из подсознания», неуловимое состояние между мыслью и образом.

В Музее наива 24 августа пройдет кураторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков»

Пять залов выставки раскрывают разные грани творчества Михаила Ураева: от монохромной строгости до экспрессивных композиций, вдохновленных Ван Гогом, Пиросмани и другими мастерами. Название проекта, взятое из его стихов, становится метафорой всего творчества — искусства как сигнала из «зоны молчания», преодолевающего границы слова и изображения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2025 Время неопознанных колокольчиков

В Музее наива открылась выставка карельского художника-аутсайдера Михаила Ураева ...

04.07.2025 В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская ...

21.02.2025 В Музее наивного искусства 23 февраля пройдет лекция «Серафина из Санлиса» в рамках проекта «Художницы наива»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье состоится лекция ...

01.10.2024 В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...

20.10.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (465)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.