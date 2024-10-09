УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:37

Уровень официальной зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,44%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. На 1 августа 2025 года в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 408 безработных. Об этом говорится в материалах департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,44% (на 1 августа 2024 года — 0,49%).

В настоящее время работодателям региона требуется 52 тыс. 503 человека. Коэффициент напряженности рынка составляет 0,18.
