Вчера, 09:59

В Академическом районе Екатеринбурга открылась выставка работ учеников филиала детской художественной школы № 2

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. На Аллее творчества, расположенной на набережной между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина в Академическом районе Екатеринбурга, открылась выставка картин учеников филиала детской художественной школы № 2 имени Геннадия Мосина. Темы работ посвящены лету, отдыху и общению с близкими, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга открылась выставка работ учеников филиала детской художественной школы № 2

«Как говорил Николай Гоголь: «Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить». Мы даем жителям возможность приобщаться к искусству рядом с домом. Эта выставка не только радует глаз, но и вдохновляет детей заниматься творчеством. Академический район в целом развивается как будущий Наукоград Екатеринбурга, где культурная и образовательная среда сочетается с научно-исследовательским потенциалом. Выставки, мастер-классы и современные школы становятся неотъемлемой частью этой концепции, формируя пространство, в котором гармонично развиваются интеллект, креативность и стремление к открытиям», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Академическом районе Екатеринбурга открылась выставка работ учеников филиала детской художественной школы № 2

Напомним, Аллея творчества была создана основателем и ведущим девелопером восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» к 300-летию Екатеринбурга. На стендах выставочного пространства круглый год демонстрируются работы местных авторов.

Филиал детской художественной школы № 2 начал работу в Академическом районе в 2022 году. Сегодня здесь обучается около 700 учащихся — от дошкольников до старшеклассников. В распоряжении учеников — несколько мастерских, включая керамическую, а также выставочный зал.

В Академическом районе Екатеринбурга открылась выставка работ учеников филиала детской художественной школы № 2

Дополнительное образование в Академическом — важная часть развития подрастающего поколения. Здесь дети могут раскрывать свои таланты в изобразительном, музыкальном и других видах искусства. В районе также работает и детская школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова, где ребята осваивают музыкальное мастерство.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
