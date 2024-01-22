В Академическом районе Екатеринбурга открылась выставка работ учеников филиала детской художественной школы № 2

Материалы по теме

В Академическом районе Екатеринбурга завершился отборочный тур на городской фестиваль-конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Академическом районе Екатеринбурга прошел районный отборочный тур на участие в ...

В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...

Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...

В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...