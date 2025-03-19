Минцифры предложило ввести детские sim-карты

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что сервис по проверке ...19.03.2025 Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты
УрБК, Москва, 19.03.2025. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что ...28.05.2024 Минцифры предложило ввести сбор за использование зарубежного программного обеспечения российскими компаниями
УрБК, Москва, 28.05.2024. Правительство РФ будет стимулировать российские компании использовать программное обеспечение ...18.08.2021 В Минцифры исключили обязательный переход россиян на электронные паспорта
УрБК, Москва, 18.08.2021. Россияне смогут отказаться от перехода на электронные паспорта вместо бумажных. Об этом ...18.08.2021 Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года
УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...