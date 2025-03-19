Минцифры предложило ввести детские sim-карты

Материалы по теме

Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что сервис по проверке ...

Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты

УрБК, Москва, 19.03.2025. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что ...

Минцифры предложило ввести сбор за использование зарубежного программного обеспечения российскими компаниями

УрБК, Москва, 28.05.2024. Правительство РФ будет стимулировать российские компании использовать программное обеспечение ...

В Минцифры исключили обязательный переход россиян на электронные паспорта

УрБК, Москва, 18.08.2021. Россияне смогут отказаться от перехода на электронные паспорта вместо бумажных. Об этом ...

Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года

УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...