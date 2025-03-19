УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:32

Минцифры предложило ввести детские sim-карты

УрБК, Москва, 08.08.2025. Минцифры РФ предложило ввести отдельные sim-карты для детей до 14 лет, по которым, в частности, нельзя будет авторизоваться в соцсетях с возрастными ограничениями. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Предполагается, что sim-карты будут оформляться по запросу родителей и иметь набор ограничений, в том числе настраиваемые средства фильтрации трафика.

Ведомство предлагает обязать операторов предоставлять такую услугу, а решение о необходимости ей воспользоваться останется за родителями.
