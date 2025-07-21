Число выданных на Среднем Урале льготных ипотечных кредитов за месяц выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. В Свердловской области в июне 2025 года было выдано 1 тыс. 462 льготных ипотечных кредита на общую сумму 7,49 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем, оба показателя выросли на 5%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Средний размер выданных льготных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц снизился с 5,14 до 5,12 млн руб. Средний срок кредита сократился с 330 до 323 месяцев.



В целом по стране за отчетный период банки выдали россиянам 40,52 тыс. льготных ипотечных кредитов на 232,45 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли на 2 и 3% соответственно. Однако в годовом выражении число выдач сократилось на 69%, объем — на 66%.