Число выданных на Среднем Урале льготных ипотечных кредитов за месяц выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 2 тыс. 445 ипотечных кредитов на общую ...25.06.2025 Число выданных на Среднем Урале льготных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 10%
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года было выдано 1 тыс. 317 льготных ипотечных ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую сумму 8,42 млрд руб., говорится ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую ...23.01.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области в декабре было выдано 2,33 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...