Официальный курс доллара США снизился до 79,67 руб., евро вырос до 92,33 руб.

УрБК, Москва, 05.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2025 года.



Курс доллара США снизился на 66 коп., до 79,67 руб., евро вырос на 62 коп., до 92,33 руб.