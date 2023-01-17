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Вчера, 09:19

В РФ иностранные компании ограничили в исследовании товарного рынка

УрБК, Москва, 04.08.2025. В РФ иностранные компании ограничили в исследовании товарного рынка. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ограничения касаются исследовательских компаний, осуществляющих услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка. Так, исследовать рынок теперь запрещается иностранным государствам и юрлицам, международным организациям и аффилированным с ними компаниям, лицам с двойным гражданством и без оного и российским юрлицам с долей иностранного участия более 20%.

Организаторам исследований запрещается выполнять решения недружественных государств, использовать и размешать недостоверные данные. Также организаторы обязаны будут выполнять требования по обработке и хранению данных, установленные законодательством, в частности, размещать средства, используемые для исследований, на территории РФ.

Данные требования не будут применяться к лицам, выручка которых за последний год не превышает 800 млн руб, а также если исследование проводится в собственных интересах без передачи результатов, по заказу российских властей, с использованием информации из госинформсистем.

Уполномоченный орган для наблюдения за соблюдением требований закона будет определен позднее. Все необходимые сведения организаторы исследований обязаны будут предоставить не позднее 15 мая 2026 года.
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