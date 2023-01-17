В РФ иностранные компании ограничили в исследовании товарного рынка

УрБК, Москва, 17.01.2023. До 31 декабря 2023 года российские крупные компании при принятии корпоративных решений могут ...30.11.2018 Российские власти создадут единую базу с данными о гражданах и бизнесе
УрБК, Москва, 30.11.2018. Российские власти запланировали создание единой базы данных с информацией о гражданах и ...07.07.2017 Во II квартале Роскомнадзор оштрафовал 40 свердловских компаний
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Во II квартале 2017 года сотрудники Роскомнадзора привлекли к административной ...26.05.2017 За месяц Роскомнадзор привлек к ответственности более 50 компаний Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2017. Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу привлекло к административной ...06.02.2012 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» уличено в нарушении требований в области персональных данных
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2012. Сотрудники Роскомнадзора по Свердловской области завершили плановую выездную проверку ...