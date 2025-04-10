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В Свердловской области стартовало голосование конкурса «Достояние Среднего Урала»

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Свердловской области стартовало голосование конкурса «Достояние Среднего Урала». Жители региона смогут выбрать до пяти объектов. Голосование продлится с 1 августа по 1 декабря. Поделиться своим мнением можно через платформу обратной связи на Госуслугах, сообщает департамент информполитики региона.

Проект организован Общественной палатой Свердловской области. Конкурс проходит уже в четвертый раз. Почетный статус достояния может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, организациям, коллективам и др. В нынешнем году в нем участвуют 15 претендентов, отобранных из 110 заявленных объектов. Среди них памятник маршалу Жукову, Уральский добровольческий танковый корпус, музей разведчика Николая Кузнецова в Талице и мемориал «Черный тюльпан».

Подробную информацию об объектах, вынесенных на голосование, можно посмотреть на сайте Общественной палаты Свердловской области в разделе «Достояние Среднего Урала». Церемония награждения победителей пройдет 17 января, в день рождения области.
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