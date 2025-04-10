В Свердловской области стартовало голосование конкурса «Достояние Среднего Урала»

УрБК, Екатеринбург. 10.04.2025. В Свердловской области на благоустройство по программе «Формирование комфортной ...04.02.2025 Число обращений свердловчан через Платформу обратной связи за год выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Свердловской области число обращений через Платформу обратной связи (ПОС) за год ...16.01.2025 Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений по благоустройству парков по программе ФКГС
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. 17 января администрация Екатеринбурга начнет сбор предложений по благоустройству парков ...17.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса «Достояние Среднего Урала»
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев сегодня, в День образования Свердловской области, принял ...21.01.2020 В Екатеринбурге стартовало голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. На официальном портале Екатеринбурга стартовало рейтинговое голосование по выбору ...