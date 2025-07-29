На Южном Урале в августе самыми высокооплачиваемыми специалистами стали врачи-ортодонты

УрБК, Челябинск, 01.08.2025. На Южном Урале в августе самыми высокооплачиваемыми специалистами стали врачи-ортодонты. Им готовы платить от 100 до 200 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает Зарплата.ру.



Также в число наиболее высокооплачиваемых специалистов вошли автомеханики (от 130 до 180 тыс. руб.), моушн-дизайнеры (до 150 тыс. руб.), ритуальные агенты (до 150 тыс. руб.), и управляющие рестораном (от 120 тыс. руб.).