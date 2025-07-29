На Южном Урале в августе самыми высокооплачиваемыми специалистами стали врачи-ортодонты

Самыми востребованными высокооплачиваемыми специалистами в Свердловской области с доходом от 200 тыс. руб. в июле стали ...29.07.2025 В Свердловской области назвали самых востребованных высокооплачиваемых специалистов
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Самыми востребованными высокооплачиваемыми специалистами в Свердловской области с ...25.06.2025 В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. В Свердловской области в этом году самыми высокооплачиваемыми специалистами стали ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На одну вакансию для них в апреле ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На ...