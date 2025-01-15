В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты

В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты (генеральные, исполнительные и коммерческие директора, а также руководители группы разработки). Медиана зарплатных предложений для них составила 200 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики hh.ru.



Согласно данным исследования 473 тыс. вакансий, открытых в прошлом году в регионе, помимо гендиректоров и руководителей групп разработки в топ-20 специалистов с самыми высокими доходами вошли другие представители высшего менеджмента, квалифицированные рабочие и другие специалисты.



Так, предлагаемая зарплата для операционных директоров составила 175 800 руб., финансовых директоров — 168 300 руб., DevOps-инженеров — 167 500 руб., директоров по информационным технологиям — 160 тыс. руб., токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков — 156 500 руб., директоров по маркетингу и PR, а также технических директоров — 150 тыс. руб., руководителей отдела продаж — 146 500 руб., главных инженеров проекта – 140 100 руб., руководителей отдела аналитики — 140 тыс. руб., руководителей строительных проектов — 139 700 руб., сварщиков — 131 600 руб., агентов по недвижимости — 126 800 руб., геодезистов — 121 300 руб., программистов и разработчиков — 120 700 руб., директоров по персоналу и системных аналитиков — 120 тыс. руб.



Наименьшие зарплаты в прошлом году в области предлагались дворникам (31 100 руб.), уборщикам (34 700 руб.), воспитателям и няням (34 900 руб.), а также гейм-дизайнерам (37 500 руб.).



В тройку специалистов с самыми высокими зарплатами по России в целом вошли DevOps-инженеры (248 500 руб.), руководители групп разработки (234 700 руб.) и специалисты data-science (232 тыс. руб.).