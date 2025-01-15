В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали ...18.12.2024 В Свердловской области зарплаты быстрее всего растут в сферах «Страхование» и «Административный персонал»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на 24%, достигнув в ...30.09.2024 В Свердловской области число предложений о работе в III квартале 2024 года выросло на 12%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области в III квартале было открыто 124 тыс. вакансий, что на 12% больше ...23.07.2024 В Свердловской области число вакансий в формате хоум-офис выросло на 45%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области число вакансий, допускающих работу в формате хоум-офиса, ...22.04.2024 Китаисты стали востребованнее на Среднем Урале на 51% в I квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Количество вакансий, где одно из требований — знание китайского языка, выросло в I ...