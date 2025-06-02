В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. В Свердловской области в этом году самыми высокооплачиваемыми специалистами стали дата-сайентисты. Им предлагают 277 тыс. 500 руб. в месяц. Также в тройку лидеров по зарплате в регионе вошли директора по информационным технологиям и руководители группы разработки — по 200 тыс. руб., и DevOps-инженеры — 195 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.



Также в список профессий, которым предлагают оплату заметно выше средних значений по региону (70 тыс. руб.), вошли топ-менеджеры, в частности, коммерческие директора, которым предлагают 200 тыс. руб., генеральные, исполнительные директора — 180 тыс. руб., директора по маркетингу и PR — 175 тыс. руб.



Также высокооплачиваемыми является ряд рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, шлифовщики — 145 тыс. 300 руб., геологи — 145 тыс. 200 руб., геодезисты — 135 тыс. руб.



Отметим, что одним из самых востребованных на рынке труда специалистам — программистам и разработчикам — предлагают зарплату в 125 тыс. 600 руб.