В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области по итогам апреля самую высокую зарплату предлагают коммерческим ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На одну вакансию для них в апреле ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На ...15.01.2025 В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты
В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты ...15.01.2025 В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали ...