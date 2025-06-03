В Свердловской области спрос на руководителей среднего и высшего звена с начала года снизился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. В Свердловской области спрос на руководителей среднего и высшего звена с начала года снизился на 9%. За январь-март было открыто 2,3 тыс. вакансий. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.



Наибольший спрос на руководителей разных уровней зафиксирован среди компаний из строительной (7% вакансий для топ-менеджеров) и металлургической отраслей (6%). Кроме того, высокий интерес к ним проявляли компании из сферы розничной торговли (5%) и услуг для бизнеса (4%).



Наибольший прирост управленческих вакансий заметен в металлургии, металлообработке (+23% вакансий для топ-менеджмента год к году) и в строительной отрасли (+5%). Снижение спроса наблюдалось в розничной торговле (–3%), компаниях, предоставляющих услуги для бизнеса (–10%), и сфере информационных технологий (–34%).



В разрезе специализаций наиболее востребованы начальники производства (42% вакансий для руководителей), далее идут руководители филиала (10%), коммерческие директора (6%), руководители отдела логистики (5%), генеральные, исполнительные директора (5%), руководители отдела персонала, финансовые, технические директора, операционные директора, руководители отдела маркетинга и рекламы (по 4%). Значительно реже ищут директоров юридического департамента (2%), директоров по информационным технологиям и руководителей отдела аналитики (по 1%).



Самыми высокооплачиваемыми руководителями в регионе стали коммерческие директора и директора по информационным технологиям (медиана зарплатных предложений — 200 тыс. руб.), директора по маркетингу и PR (151,8 тыс. руб.), генеральные, исполнительные, технические, финансовые и операционные директора (по 150 тыс. руб.). Самые востребованные — начальники производства — могут рассчитывать на 119,5 тыс. руб. в среднем.



Отметим, что на данный момент в сфере высшего менеджмента наблюдается высокая конкуренция за работу среди соискателей: на одну вакансию приходится 14,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда 4,0-7,9 резюме на вакансию).