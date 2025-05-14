УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:49

В Екатеринбурге обрушился фасад ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Екатеринбрге произошло обрушение части фасада торгового центра «Алатырь», расположенного по улице Малышева, 5, сообщают очевидцы.

На находившегося возле ТЦ мужчину упали осколки и поранили ему руку. Пострадавшему оказал первую помощь сотрудник службы безопасности ТЦ, затем его забрала карета «Скорой помощи».

Как рассказали в администрации торгового центра, причиной происшествия стала трещина в витраже на уровне 7 этажа.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2025 В Екатеринбурге в ТЦ «Алатырь» закрылся гипермаркет «Магнит Экстра»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. В Екатеринбурге в торговом центре «Алатырь» закрылся гипермаркет «Магнит Экстра», ...

03.09.2020 В Екатеринбурге возле ТЦ «Алатырь» демонтировали велопарковку

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. Возле ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге убрали велопарковку. Опрошенные УрБК работники ...

22.01.2018 В центре Екатеринбурга увеличились пробки из-за продления ремонта парковки в ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Руководство торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге продлило сроки перекрытия -2 ...

16.11.2015 В ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге обвалился потолок

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2015. В магазине «Читай-город» в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге рухнул потолок. Об этом ...

09.12.2009 Директор управляющей компании «ТЭН-Девелопмент» Григорий Магарас: Название нового торгового центра «Алатырь» вызывает много вопросов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2009. «Изначально торговый центр строился под названием «Седьмое небо», однако у нас возникли ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (30)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18