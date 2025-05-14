В Екатеринбурге обрушился фасад ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Екатеринбрге произошло обрушение части фасада торгового центра «Алатырь», расположенного по улице Малышева, 5, сообщают очевидцы.



На находившегося возле ТЦ мужчину упали осколки и поранили ему руку. Пострадавшему оказал первую помощь сотрудник службы безопасности ТЦ, затем его забрала карета «Скорой помощи».



Как рассказали в администрации торгового центра, причиной происшествия стала трещина в витраже на уровне 7 этажа.