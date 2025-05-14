В Екатеринбурге обрушился фасад ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. В Екатеринбурге в торговом центре «Алатырь» закрылся гипермаркет «Магнит Экстра», ...03.09.2020 В Екатеринбурге возле ТЦ «Алатырь» демонтировали велопарковку
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. Возле ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге убрали велопарковку. Опрошенные УрБК работники ...22.01.2018 В центре Екатеринбурга увеличились пробки из-за продления ремонта парковки в ТЦ «Алатырь»
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Руководство торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге продлило сроки перекрытия -2 ...16.11.2015 В ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге обвалился потолок
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2015. В магазине «Читай-город» в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге рухнул потолок. Об этом ...09.12.2009 Директор управляющей компании «ТЭН-Девелопмент» Григорий Магарас: Название нового торгового центра «Алатырь» вызывает много вопросов
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2009. «Изначально торговый центр строился под названием «Седьмое небо», однако у нас возникли ...