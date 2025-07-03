В России в первом полугодии 2025 года рынок корпоративных мероприятий вырос на 35%
УрБК, Москва, 01.08.2025. В России в первом полугодии 2025 года рынок корпоративных мероприятий вырос на 35%. Такие данные приводит агентство делового туризма Continent Express, пишет
«Коммерсантъ».
Рост рынка MICE-мероприятий (события в корпоративном сегменте: деловые конференции, семинары, выставки и другие) отмечают и другие агентства. Так, гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий также фиксирует прирост в 35%, MICE-директор агентства IBC Corporate Travel Ольга Степаненко отмечает увеличение активности на 20–22%. В Cosmos Hotel Group (CHG) сообщили о повышении по сети числа запросов за первое полугодие в среднем на 12–15% год к году.
Причинами повышения интереса к корпоративным мероприятиям эксперты называют стремление бизнеса к увеличению продаж и поднятию мотивации персонала. При этом аналитики отмечают удорожание MICE-мероприятий. По данным Continent Express, средний чек вырос на 20% год к году (до 30 тыс. руб на человека в среднем). В CHG оценили рост цен в среднем на 10–11% в год. Управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук отметила рост в среднем на 30–40% год к году.
Отметим, что по данным Continent Express, количество запросов на зарубежные мероприятия выросло на 25% год к году. Наиболее популярны ОАЭ, Турция, Таиланд. Также на 90% год к году вырос интерес к Катару. Другие компании также фиксируют интерес к проведению корпоративных мероприятий за рубежом. При этом зарубежные мероприятия стоят значительно дороже. Три дня события с учетом логистики в странах дальнего зарубежья обходятся в сумму от 300 тыс. руб. на человека, против 140 тыс. руб. на человека в России.
Некоторые эксперты предполагают, что дальнейший рост будет более сдержанным из-за оптимизации трат, однако все сходятся на том, что он продолжится. Директор MICE-департамента Continent Express Ольга Гулибина прогнозирует рост продаж в III квартале на 20%. Прирост по итогам года, по мнению управляющего директора корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галины Полищук, составит 10-15%.