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Сегодня, 10:54

Около трети российских компаний продолжают применять иностранный софт для управления проектами

УрБК, Москва, 01.08.2025. Около трети всех российских компаний управляют проектами на зарубежном софте, таком как Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian, пишут «Ведомости».

Руководитель развития Naumen Project Ruler Игорь Путин рассказал, что несмотря на рост рынка отечественного ПО, заказчики пока не отказываются от иностранных решений и предпочитают использовать сразу оба.

Так, 10–15% крупных компаний, которые импортозаместились, продолжают использовать иностранное ПО, так как оно в этом классе систем остается признанным стандартом, а кредит доверия к отечественным решениям пока не сформировался.

Тем временем, выручка российских производителей таких решений на рынке в 2024 года поднялась до 4,4 млрд руб. при совокупном объеме сегмента в 6 млрд руб.

В 2023 году рынок российских решений составил 3,3 млрд руб. при совокупном объеме рынка в 5,4 млрд руб.

Для полного импортозамещения потребуется улучшение интеграции между российскими продуктами, заключил эксперт.

Днем ранее Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю использования радиоэлектронной продукции (РЭП) российского происхождения.
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