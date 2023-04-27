Около трети российских компаний продолжают применять иностранный софт для управления проектами

Материалы по теме

Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 года довести долю использования российской радиоэлектроники до 60%

УрБК, Москва, 31.07.2025. Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю ...

Чистая прибыль российских управляющих компаний за 2022 год выросла на 70%

УрБК, Москва, 27.04.2023. По итогам 2022 года чистая прибыль управляющих компаний от услуг доверительного управления ...

Иностранные IT-компании могут уйти с российского рынка

УрБК, Москва, 02.11.2015. Крупнейшие иностранные IT-компании могут свернуть свои инвестпрограммы и вовсе уйти с ...

«Эксперт РА»: замедление темпов роста рынка информационных технологий обусловлено общей инвестиционной стагнацией

УрБК, Москва, 15.05.2013. По итогам 2012 года объем реализации крупнейших компаний-участниц рэнкинга «Российские ...

«Эксперт РА»: страховой рынок демонстрирует рекордно низкие показатели рентабельности

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2012. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование российского страхового ...