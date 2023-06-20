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Вчера, 16:55

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу абитуриентов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Свердловская область вошла в топ-5 востребованных регионов среди абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн», сообщает департамент информполитики региона

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина сообщила, что магистратура и аспирантура помогают углубить знания по выбранному направлению, погрузиться в конкретную область педагогики.

«Кроме того, для учителя это и повышение профессиональной квалификации, овладение передовыми методиками, развитие исследовательских навыков, которые, безусловно, положительно скажутся на его педагогической деятельности», — сказала С.Тренихина, напомнив, что в Уральском государственном педагогическом университете открыто свыше 600 бюджетных мест на программы магистратуры в Екатеринбурге и пять бюджетных мест в нижнетагильском филиале.

В свою очередь, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в этом году, как и в прошлом, наблюдается растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям, а заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов — инженерные.

«Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее двух миллионов специалистов в этой сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России», — сказал он.

Ранее врио губернатора региона Денис Паслер сообщил об увеличении числа бюджетных мест в СПО до 27 тыс., отметив, что выпускникам гарантировано трудоустройство.
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