Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу абитуриентов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...20.06.2014 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. Свердловская область вошла в десятку лучших субъектов России по уровню открытости ...28.03.2014 В 2014 году УрФУ примет на бюджетное обучение более шести тысяч абитуриентов
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. В 2014 году Уральский федеральный университет примет на бюджетное обучение 6 064 ...19.06.2013 Свердловские вузы примут на бюджетное обучение 10 тысяч абитуриентов
Свердловские вузы в этом году примут на бюджетное обучение более 10 тысяч абитуриентов. Примерно 8 тысяч бюджетных мест ...19.07.2011 Учиться в Уральском федеральном университете по состоянию на начало недели выразили желание 7,5 тыс. абитуриентов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2011. В Уральском федеральном университете по состоянию на начало недели желание учиться ...