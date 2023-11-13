УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:43

Карьерный маркетплейс hh.ru назвал основные проблемы россиян при поиске работы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Сегодня на одну вакансию в востребованных сферах приходится больше резюме, чем год назад. В результате соискатели встречаются с трудностями в получении оффера. Основными проблемами являются малый опыт и большой перерыв в карьере, сообщает hh.ru

По словам эксперта hh.ru Алисы Портнаго, отсутствие опыта у начинающего специалиста чаще всего является препятствием для получения работы.

«Основная проблема — это неумение «продать» маленький опыт. Стажировки, фриланс, волонтерство — это тоже опыт, если правильно его показать: расписать результат, что именно вы сделали и какой эффект это дало», — отмечает А. Портнаго.

Еще одной важной проблемой по мнению эксперта является наличие перерыва в карьере, а точнее, связанные с перерывом сомнения в своей компетенции и неумение внятно его объяснить.

«Объясните причину перерыва кратко и по делу. Это может быть обучение, уход за близкими, переезд или личные обстоятельства — важно показать, что вы готовы вернуться в профессию. Например: «год занималась переездом и уходом за родственником, параллельно проходила курсы по A, участвовала в проекте B», — советует А. Портнаго.

Также рекомендуется избегать пассивного поиска работы, проявлять активность не только в откликах на вакансии, но в новых каналах, где общаются эксперты, отражать в резюме свое развитие: курсы, сертификаты, фриланс или мини-проекты, показывать резюме знакомым из вашей сферы, просить комментарии у рекрутеров, если откликаетесь на вакансии, или карьерного эксперта.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.11.2023 Рейтинг самых востребованных профессий на Среднем Урале возглавили дворники

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области не хватает работников на вакансии дворников, поваров, ...

11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...

15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...

25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...

12.03.2013 Количество человек, ищущих работу в Екатеринбурге, по итогам 2012 года выросло на 66,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Годовой прирост резюме составил 66,7%. Причем за последний месяц соискательная ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18