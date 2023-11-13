Карьерный маркетплейс hh.ru назвал основные проблемы россиян при поиске работы

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области не хватает работников на вакансии дворников, поваров, ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...12.03.2013 Количество человек, ищущих работу в Екатеринбурге, по итогам 2012 года выросло на 66,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Годовой прирост резюме составил 66,7%. Причем за последний месяц соискательная ...