Карьерный маркетплейс hh.ru назвал основные проблемы россиян при поиске работы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Сегодня на одну вакансию в востребованных сферах приходится больше резюме, чем год назад. В результате соискатели встречаются с трудностями в получении оффера. Основными проблемами являются малый опыт и большой перерыв в карьере, сообщает hh.ru



По словам эксперта hh.ru Алисы Портнаго, отсутствие опыта у начинающего специалиста чаще всего является препятствием для получения работы.



«Основная проблема — это неумение «продать» маленький опыт. Стажировки, фриланс, волонтерство — это тоже опыт, если правильно его показать: расписать результат, что именно вы сделали и какой эффект это дало», — отмечает А. Портнаго.



Еще одной важной проблемой по мнению эксперта является наличие перерыва в карьере, а точнее, связанные с перерывом сомнения в своей компетенции и неумение внятно его объяснить.



«Объясните причину перерыва кратко и по делу. Это может быть обучение, уход за близкими, переезд или личные обстоятельства — важно показать, что вы готовы вернуться в профессию. Например: «год занималась переездом и уходом за родственником, параллельно проходила курсы по A, участвовала в проекте B», — советует А. Портнаго.



Также рекомендуется избегать пассивного поиска работы, проявлять активность не только в откликах на вакансии, но в новых каналах, где общаются эксперты, отражать в резюме свое развитие: курсы, сертификаты, фриланс или мини-проекты, показывать резюме знакомым из вашей сферы, просить комментарии у рекрутеров, если откликаетесь на вакансии, или карьерного эксперта.