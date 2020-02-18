Свердловский Росреестр за полгода провел более 4 тыс контрольных мероприятий

С октября 2019 года по февраль 2020 года Управление Росреестра по Свердловской области провело обследование 218 ...18.02.2020 Свердловский Росреестр выявил нарушения земельного законодательства на 23 полигонах ТБО
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. С октября 2019 года по февраль 2020 года Управление Росреестра по Свердловской области ...02.08.2019 Свердловский Росреестр выявил более 1,6 тыс. нарушений земельного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года специалисты Управления Росреестра по Свердловской ...06.06.2013 В мае 2013 года в Свердловской области к ответственности привлечено около 300 нарушителей земельного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2013. Инспекторами государственного земельного надзора Управления Росреестра по Свердловской ...21.11.2012 В октябре 2012 года свердловский Россельхознадзор вынес более 20 постановлений об административных правонарушениях
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2012. За октябрь 2012 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в области ...