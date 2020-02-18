Свердловский Росреестр за полгода провел более 4 тыс контрольных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Свердловский Росреестр за полгода провел 4 тыс. 361 контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемыми лицами. Из них 2 тыс. 630 мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований и 1 тыс. 731 выездное обследование, сообщает пресс-служба Управления Россреестра по региону.



Внеплановых проверок в первом полугодии не проводилось. Во II квартале 2025 года было выдано 2 тыс. 922 предостережения о недопустимости нарушений и проведено 934 консультации по вопросам государственного земельного надзора.



Общая площадь земельных участков, охваченных дистанционными методами контроля, составила 50, 248 тыс. га. В результате надзорных мероприятий выявлено 1,586 тыс. га неиспользуемых или используемых не по назначению земель. Нарушения, выразившиеся в нецелевом использовании или неиспользовании, устранены на 0,39 тыс. га. Также выявлено 387 участков с установленными фактами размещения объектов капитального строительства с нарушением требований.



«Управление Росреестра по Свердловской области продолжит системную работу по обеспечению законного и эффективного использования земельных ресурсов региона, в том числе с применением современных цифровых и дистанционных технологий», — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.