УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Свердловский Росреестр за полгода провел более 4 тыс контрольных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Свердловский Росреестр за полгода провел 4 тыс. 361 контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемыми лицами. Из них 2 тыс. 630 мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований и 1 тыс. 731 выездное обследование, сообщает пресс-служба Управления Россреестра по региону.

Внеплановых проверок в первом полугодии не проводилось. Во II квартале 2025 года было выдано 2 тыс. 922 предостережения о недопустимости нарушений и проведено 934 консультации по вопросам государственного земельного надзора.

Общая площадь земельных участков, охваченных дистанционными методами контроля, составила 50, 248 тыс. га. В результате надзорных мероприятий выявлено 1,586 тыс. га неиспользуемых или используемых не по назначению земель. Нарушения, выразившиеся в нецелевом использовании или неиспользовании, устранены на 0,39 тыс. га. Также выявлено 387 участков с установленными фактами размещения объектов капитального строительства с нарушением требований.

«Управление Росреестра по Свердловской области продолжит системную работу по обеспечению законного и эффективного использования земельных ресурсов региона, в том числе с применением современных цифровых и дистанционных технологий», — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.02.2020 Свердловский Росреестр выявил нарушения земельного законодательства на 23 полигонах ТБО

С октября 2019 года по февраль 2020 года Управление Росреестра по Свердловской области провело обследование 218 ...

18.02.2020 Свердловский Росреестр выявил нарушения земельного законодательства на 23 полигонах ТБО

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. С октября 2019 года по февраль 2020 года Управление Росреестра по Свердловской области ...

02.08.2019 Свердловский Росреестр выявил более 1,6 тыс. нарушений земельного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года специалисты Управления Росреестра по Свердловской ...

06.06.2013 В мае 2013 года в Свердловской области к ответственности привлечено около 300 нарушителей земельного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2013. Инспекторами государственного земельного надзора Управления Росреестра по Свердловской ...

21.11.2012 В октябре 2012 года свердловский Россельхознадзор вынес более 20 постановлений об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2012. За октябрь 2012 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в области ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18