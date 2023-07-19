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Сегодня, 09:02

В Екатеринбурге в День физкультурника впервые устроят парад спорта

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. В Екатеринбурге в День физкультурника впервые устроят парад спорта. Шествие пройдет от Дома Севастьянова до Октябрьской площади, где состоится торжественная церемония открытия праздника. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

После официального мероприятия гости смогут принять участие в дружеских стартах, беговом форуме, баскетбольном турнире и других активностях.

Также на 9 и 10 августа запланированы Х легкоатлетический марафон «Европа-Азия» и выступление музыкальных хэдлайнеров. По данным организаторов, в забеге планируется участие 6 тыс. человек.
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