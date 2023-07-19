В Екатеринбурге в День физкультурника впервые устроят парад спорта

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В Екатеринбурге 1 августа 2015 стартует международный марафон «Европа — Азия»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. В Екатеринбурге 1 августа этого года состоится старт международного марафона «Европа — ...

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УрБК, Екатеринбург, 02.03.2015. Чемпионка Европы по легкой атлетике 2006 года Ольга Котлярова призвала жителей ...

В Тюмени впервые пройдет Парад шутников

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В Томске пройдет парад Дедов Морозов

По информации «Интерфакс», парад Дедов Морозов и сказочных персонажей пройдет в Томске в рамках подготовки к ...