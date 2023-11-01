«Атомстройкомплекс» снизил цены на новостройки для работников свердловских промпредприятий

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области кадровый потенциал укрепляют жилищными программами. ...01.11.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» купили более 80 квартир в рамках корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» за три квартала 2023 года приобрели 88 квартир ...19.05.2023 «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир работникам завода имени Калинина
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир в ЖК «Народные кварталы» сотрудникам ПАО «МЗиК». ...20.02.2023 В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...04.10.2022 68 сотрудников «Атомстройкомплекса» приобрели квартиры с помощью корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. «Атомстройкомплекс» на протяжении 10 лет успешно развивает корпоративную жилищную ...