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Вчера, 14:02

«Атомстройкомплекс» снизил цены на новостройки для работников свердловских промпредприятий

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. «Атомстройкомплекс» предоставил особые условия для покупки квартир в новостройках для работников промпредприятий свердловского региона. Жилищная программа реализуется при поддержке Министерства промышленности и науки области. Ее цель — удержание специалистов и повышение привлекательности работы в регионе за счет улучшения жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Атома».

«Атомстройкомплекс» снизил цены на новостройки для работников свердловских промпредприятий

«Мы заинтересованы в том, чтобы Екатеринбург и Свердловская область были привлекательны для жизни, чтобы жители региона видели свое будущее здесь — здесь бы растили детей, реализовывали свой профессиональный потенциал на благо региона. Поэтому мы строим не только жилые дома, но и необходимую инфраструктуру – школы, садики, больницы, театры и спортивные комплексы. И, конечно, мы вносим вклад в поддержку работодателей — крупных промышленных предприятий, оказывая поддержку в решении жилищного вопроса их сотрудников», — отметил Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс».

В рамках программы работникам промышленных предприятий и их близким родственникам предлагается дополнительная скидка на квартиры, суммирующаяся с другими акциями и предложениями. По ряду объектов она достигает 20%. Имеется широкий выбор локаций, а также возможность приобрести как готовое, так и еще строящееся жилье и меблированные квартиры. На текущий момент программа доступна для работников Уралмашзавода, Уралкабеля и других крупных предприятий.

Отметим, что для «Атомстройкомплекса» это не первый опыт сотрудничества с промышленными предприятиями региона — ранее застройщик выступил партнером крупных заводов региона в реализации корпоративной жилищной программы — квартиры по ней получили десятки перспективных сотрудников.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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