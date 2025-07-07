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Растет долг ФППК «Единый заказчик» перед «Синара-Девелопмент» за строительство кампуса УРФУ

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Дебиторская задолженность федеральной публично-правовой компании «Единый заказчик» за строительство второй очереди кампуса УрФУ в Екатеринбурге за 2024 год выросла в два раза. Это следует из результатов проверки, которую провела Счетная палата России.

Речь идет о строительстве центра цифровой трансформации УрФУ. Согласно документам, дебиторская задолженность «Единого заказчика» по объекту за прошлый год выросла на 3 млрд 216,5 млн рублей, или на 94,2%, и составила 13 млрд 732,3 млн рублей. Подрядчиком второй очереди кампуса УрФУ выступает «Синара-Девелопмент». По планам руководства вуза, учебный год в новом центре начнется в 2026 году.

В целом дебиторская задолженность ППК «Единый заказчик» за 2024 год по объектам увеличилась на 31 млрд 930 млн рублей, с 80 млрд 694,3 млн до 112 млрд 624,3 млн рублей, или почти в 1,4 раза (на 140,1%). Аудиторы назвали несколько причин роста задолженности, в том числе влияние санкций.
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