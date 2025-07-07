Растет долг ФППК «Единый заказчик» перед «Синара-Девелопмент» за строительство кампуса УРФУ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Дебиторская задолженность свердловчан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...20.12.2024 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 20 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...14.06.2024 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24,6 млрд рублей
Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей ...14.06.2024 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...05.04.2013 ОАО «Синара-Девелопмент» завершило расчеты с генподрядчиком строительства первой очереди МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2013. Заказчик строительства, ОАО «Синара-Девелопмент», завершил финансовые расчеты и ...