В Екатеринбурге обрушилось административное здание

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Административное здание, расположенное по адресу ул. Мартовская, 6, обрушилось в результате неустановленных событий. Как сообщает Минздрав Свердловской области, на место происшествия выехали две бригады скорой помощи.



Административное здание высотой 4 этажа располагалось в зоне промышленной застройки. На его территории находятся как минимум 8 различных организаций. Причины обрушения выясняются.