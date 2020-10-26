В Екатеринбурге обрушилось административное здание

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. В Дегтярске произошло частичное обрушение части здания на ул. Калинина, 31ф., ...05.11.2015 В Пакистане обрушилось здание завода по производству сумок
В Пакистане обрушилось здание завода по производству сумок для покупок. Об этом сообщает Reuters. В результате погибли ...10.09.2014 В Германии из-за взрыва обрушилось здание химического завода
В немецком городе Бремен после взрыва обрушилось здание химического завода, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ...24.10.2013 В Екатеринбурге жилой дом остался без тепла из-за аварии
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2013. На Сортировке жилой дом и административное здание остались без тепла из-за повреждении ...10.03.2009 В Благовещенске обрушился спорткомплекс
Здание спорткомплекса «Спартак» обрушилось в Благовещенске. По предварительной информации, под завалами людей нет, ...