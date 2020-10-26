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Вчера, 17:38

В Екатеринбурге обрушилось административное здание

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Административное здание, расположенное по адресу ул. Мартовская, 6, обрушилось в результате неустановленных событий. Как сообщает Минздрав Свердловской области, на место происшествия выехали две бригады скорой помощи.

Административное здание высотой 4 этажа располагалось в зоне промышленной застройки. На его территории находятся как минимум 8 различных организаций. Причины обрушения выясняются.
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