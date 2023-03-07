Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по займам

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») снизил ставки по ряду займов для начинающих и действующих предпринимателей в связи со снижением ключевой ставки ЦБ до 18%. Стоимость по части финансовых продуктов фонда теперь начинается с 9% годовых, сообщает пресс-служба организации.



На текущий момент СОФПП предоставляет семь займов: «Старт», «Развитие», «Доверие», «Моногород», «Франшиза», «Антикризисный» и «Стартуй уверенно». По программам «Стартуй уверенно» и «Моногород» действуют минимальные ставки от 9%. По остальным займам минимальная ставка равна ключевой (18%), в частности, по самому популярному продукту фонда — программе «Развитие». Использовать данный займ можно практически на любые цели бизнеса. Сумма займов может составлять до 5 млн рублей, средства предоставляются на срок от 3 до 36 месяцев.



За займом в СОФПП обращаются как организации сферы торговли, услуг, транспортные компании, так и небольшие производственные предприятия и многие другие. Воспользоваться поддержкой могут предприниматели со всего региона. Отделения фонда находятся в большинстве муниципалитетов. Также подать заявку можно в электронном виде с помощью личного кабинета предпринимателя на сайте фонда.



«Предприниматели запрашивают деньги на оборудование, автотранспорт, покупку или аренду недвижимости, закуп товара. Зачастую компаниям не хватает оборотных средств в моменте. Рассмотрение заявки занимает срок до одной недели, а денежные средства перечисляются в течение одного рабочего дня с момента подписания договора», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.



Отметим, что с начала 2025 года фондом было выдано займов на сумму порядка 340 млн руб. для более чем 200 предпринимателей.