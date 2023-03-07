Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по займам

Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под половину ключевой ставки Банка России, ...07.03.2023 Начинающим свердловским предпринимателям стал доступен заем по ставке 3,75%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под ...02.06.2022 В Свердловской области открылся прием заявок на займы по ставке 5,5% для предпринимателей из моногородов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) начал прием заявок на ...04.05.2022 СОФПП снизил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства ...21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...