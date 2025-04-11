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В Свердловской области в преддверии начала учебного года и единого дня голосования будут усилены меры безопасности

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. В Свердловской области в преддверии начала учебного года и единого дня голосования будут усилены меры безопасности. Такое поручение в рамках заседания антитеррористической комиссии выдал врио губернатора Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

«В регионе действует более тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается свыше полумиллиона ребят. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года», — сказал Д. Паслер.

Также глава региона поручил провести проверку всех систем безопасности в школах региона и попросил руководство правоохранительных служб и МЧС оказать содействие в проведении инструктажей для сотрудников образовательных учреждений.

По словам министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной, все школы Среднего Урала уже получили паспорта безопасности. Приемка готовности к новому учебному году завершится в августе.

Отдельно была отмечена подготовка к единому дню голосования. Планируется подготовить 2,5 тыс. избирательных участков и около 1,5 тыс. резервных пунктов голосования. Обеспечению их безопасности также уделяется повышенное внимание. Перед началом голосования на дежурство заступит круглосуточная охрана, будут проведены проверки и тренировки по отработке внештатных ситуаций.

Напомним, что досрочные выборы губернатора региона, а также выборы и довыборы депутатов нескольких муниципалитетов пройдут 12, 13 и 14 сентября.
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