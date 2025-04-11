В Свердловской области в преддверии начала учебного года и единого дня голосования будут усилены меры безопасности

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства 10 апреля ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 декабря на заседании ...11.09.2020 «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения избирательных участков и комиссий
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению ...15.09.2016 В Екатеринбурге 18 сентября заработают 546 постоянных и 25 временных избирательных участков
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2016. Все избирательные участки Екатеринбурга готовы к единому дню голосования. Об этом ...25.08.2015 В Екатеринбурге в День знаний будут усилены меры безопасности в школах
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. В Екатеринбурге в День знаний в школах будут усилены меры безопасности. Об этом ...