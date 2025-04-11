В Свердловской области в преддверии начала учебного года и единого дня голосования будут усилены меры безопасности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению ...

«Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения избирательных участков и комиссий

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2016. Все избирательные участки Екатеринбурга готовы к единому дню голосования. Об этом ...

В Екатеринбурге 18 сентября заработают 546 постоянных и 25 временных избирательных участков

В Екатеринбурге в День знаний будут усилены меры безопасности в школах

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. В Екатеринбурге в День знаний в школах будут усилены меры безопасности. Об этом ...