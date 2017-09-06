В Екатеринбурге за полгода ликвидировали 434 несанкционированные свалки

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УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В августе в Екатеринбурге ликвидировали 81 несанкционированную свалку с общим объемом в ...

В Екатеринбурге с начала года ликвидировали более 500 свалок

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2016. В Екатеринбурге с начала 2016 года на территории города рабочие расчистили 559 свалок ...

С начала года в Екатеринбурге ликвидировали 477 незаконных свалок

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2016. С начала года районные администрации Екатеринбурга обнаружили и ликвидировали 477 ...

В Екатеринбурге ликвидировали более 500 несанкционированных свалок мусора

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. С начала 2015 года в Екатеринбурге была ликвидирована 561 несанкционированная свалка ...

В Екатеринбурге с начала 2014 года муниципальные службы ликвидировали 28 свалок

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2014. В Екатеринбурге с начала 2014 года муниципальные службы ликвидировали 28 свалок. Как ...