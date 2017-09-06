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Вчера, 09:41

В Екатеринбурге за полгода ликвидировали 434 несанкционированные свалки

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. В Екатеринбурге с начала текущего года ликвидировали 434 несанкционированные свалки общим весом 1,5 тыс. т, сообщает департамент информполитики города.

Поиском скоплений мусора занимаются квартальные. В Кировском районе по их указанию ликвидировали 14 свалок (181 т), в Октябрьском — 75 (435 т), в Железнодорожном — 21.

Отметим, что за 2024 год в Екатеринбурге ликвидировали 809 свалок общим весом 4,5 тыс. т.
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