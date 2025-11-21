ГлавнаяНовости дня
21 ноября 2025

В Екатеринбурге на улице Чехова обнаружена стихийная свалка из старых шин

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. В Железнодорожном районе Екатеринбурга на ул. Чехова обнаружена стихийная свалка из старых шин в количестве около 100 тыс. ед. Владельцу участка направлено предписание о вывозе отходов в течение 30 дней. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Об обнаружении стихийной свалки заявил глава администрации Железнодорожного района Виталий Першин на совещании с представителями профильных ведомств. По его словам, если собственник земли предписание об устранении нарушения в установленный срок не выполнит — придется обратиться в суд.

«Расходы на уборку взыщем с виновника образования свалки. На протяжении нескольких лет нерадивый подрядчик не отправлял покрышки на переработку, а выбрасывал их на полосу отвода железной дороги», — сказал он.

В администрации города напомнили, что борьба со свалками в Екатеринбурге ведется на регулярной основе: инспекторы проводят объезды районов, выявляют проблемные участки, составляют протоколы об административном правонарушении, а министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области закупило для этих целей 100 фотоловушек.

Также в Госдуму внесен проект изменений в кодекс об административных правонарушениях, который позволит десятикратно увеличить меру взыскания (на сегодняшний день размер штрафа за складирование мусора в неположенном месте составляет 5 тыс. руб.).

С начала года по ноябрь в городе ликвидировано почти 700 свалок общим весом 2,3 тыс. т. В 2024 году удалось избавиться от 809 гор отходов — на полигоне оказалось 4,5 тыс. т, рассказали в департаменте.

