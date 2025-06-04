Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. В Свердловской области в июне выдали 96,27 тыс. розничных кредитов (всех типов) на общую сумму 27 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли на 2% и 10% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В целом по стране банки в прошлом месяце выдали 2,8 млн кредитов (+1% к уровню мая) на 820,68 млрд руб. (+7%).



В лидерах по числу выданных кредитов: Москва (213,11 тыс. кредитов на 95,31 млрд руб.), Московская область (174,28 тыс. кредитов на 65,81 млрд руб.), Санкт-Петербург (107,51 тыс. кредитов на 43,23 млрд руб.), Краснодарский край (120,28 тыс. кредитов на 34,2 млрд руб.) и Татарстан (74,96 тыс. кредитов на 27,13 млрд руб.).