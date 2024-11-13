Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за 2024 год сократилось на 11%

В Свердловской области в октябре 2024 года выдали 10,42 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на ...13.11.2024 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 8%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. В Свердловской области в октябре 2024 года выдали 10,42 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...14.05.2024 На Южном Урале в I квартале выдали более 400 тыс. кредитов
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинской области объем выданных кредитов во всех сегментах кредитования в марте 2024 ...06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%
УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...04.02.2016 ОКБ: Половина выданных в России розничных кредитов в 2015 году пришлась на 10 регионов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2016. Почти половина объема выданных розничных кредитов и 40% от их количества в России в ...