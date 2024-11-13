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Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за 2024 год сократилось на 11%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. По итогам 2024 года в Свердловской области выдали 2,07 млн розничных кредитов (всех типов) на общую сумму 514,96 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатели снизились на 11% и 21% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по стране банки в прошлом году выдали 62,92 млн кредитов (-9%) на 16,01 трлн руб. (-21%).

В лидерах по числу выданных кредитов — Москва (4,40 млн кредитов на 1,81 трлн руб.), Московская область (3,72 млн кредитов на 1,23 трлн руб.), Краснодарский край (2,57 млн кредитов на 655,39 млрд руб.) и Санкт-Петербург (2,26 млн кредитов на 808,15 млрд руб.).
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