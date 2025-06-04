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04.06.2025

Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц сократилось на 5%

По итогам мая 2025 года в Свердловской области выдали 86,06 тыс. розничных кредитов (всех типов) на общую сумму 21,22 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатели снизились на 5% и 13% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по стране банки в прошлом месяце выдали 2,53 млн кредитов (-7% к уровню апреля) на 673,7 млрд руб. (-13% уровню апреля).

В лидерах по числу выданных кредитов: Москва (192,99 тыс. кредитов на 79,29 млрд руб.), Московская область (156,53 тыс. кредитов на 54,95 млрд руб.), Санкт-Петербург (97,24 тыс. кредитов на 36,81 млрд руб.), Краснодарский край (111,25 тыс. кредитов на 27,78 млрд руб.) и Татарстан (69,76 тыс. кредитов на 22,29 млрд руб.).
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