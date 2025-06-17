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Свердловчане чаще всего приобретают недвижимость в Челябинской области, Пермском и Краснодарском краях

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Жители Свердловской области в июне подали почти 1 тыс. заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет недвижимости.

Чаще всего свердловчане приобретали объекты в Челябинской области, Пермском крае и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

При этом в топ-3 наиболее активных покупателей недвижимости на Среднем Урале входят жители Челябинской области, Тюменской области и Москвы.
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