Свердловчане чаще всего приобретают недвижимость в Челябинской области, Пермском и Краснодарском краях

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Жители Свердловской области в мае подали почти 1,4 тыс. заявлений на экстерриториальную ...

Свердловчане чаще всего приобретают недвижимость в Челябинской области, Краснодарском крае и Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2025. Жители Свердловской области за март 2025 года подали 1403 заявления на регистрацию прав ...

Свердловчане в марте купили 1400 объектов недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Жители Свердловской области в январе 2025 года чаще всего приобретали недвижимость в ...

Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Управление Росреестра по Свердловской области за октябрь приняло 890 заявок на ...

Росреестр зарегистрировал почти 900 заявок на покупку свердловской недвижимости жителями других регионов

Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию ...