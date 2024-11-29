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Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Жители Свердловской области в январе 2025 года чаще всего приобретали недвижимость в Челябинской области, Пермском крае и Тюменской области, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

«В январе жители свердловчане подали 1614 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных в других регионах», — рассказала заместитель руководителя управления Ирина Семкина.

Из других регионов свердловскую недвижимость чаще всего приобретали жители Тюменской, Томской и Челябинской областей.
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