Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Управление Росреестра по Свердловской области за октябрь приняло 890 заявок на ...

Росреестр зарегистрировал почти 900 заявок на покупку свердловской недвижимости жителями других регионов

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...

«МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...

В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет более 10 тыс. индивидуальных жилых домов

Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию ...