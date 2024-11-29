Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Управление Росреестра по Свердловской области за октябрь приняло 890 заявок на ...14.02.2024 «МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...28.01.2022 В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет более 10 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...29.04.2021 Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию ...15.07.2020 Свердловчане в I полугодии подали около 11 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2020. Жители Среднего Урала в I полугодии 2020 года подали около 11 тыс. заявлений на ...