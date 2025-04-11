Свердловчане чаще всего приобретают недвижимость в Челябинской области, Краснодарском крае и Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2025. Жители Свердловской области за март 2025 года подали 1403 заявления на регистрацию прав ...13.02.2025 Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Жители Свердловской области в январе 2025 года чаще всего приобретали недвижимость в ...29.11.2024 Росреестр зарегистрировал почти 900 заявок на покупку свердловской недвижимости жителями других регионов
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Управление Росреестра по Свердловской области за октябрь приняло 890 заявок на ...28.01.2022 В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет более 10 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...29.04.2021 Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию ...