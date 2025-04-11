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Вчера, 11:26

Свердловчане чаще всего приобретают недвижимость в Челябинской области, Краснодарском крае и Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Жители Свердловской области в мае подали почти 1,4 тыс. заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет недвижимости.

Чаще всего свердловчане приобретали объекты в Челябинской области, Краснодарском крае и Калининградской области, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

При этом в топ-3 наиболее активных покупателей недвижимости на Среднем Урале входят жители Челябинской, Тюменской областей и Москвы.
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