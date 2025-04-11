Свердловчане чаще всего приобретают недвижимость в Челябинской области, Краснодарском крае и Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2025. Жители Свердловской области за март 2025 года подали 1403 заявления на регистрацию прав ...

Свердловчане в марте купили 1400 объектов недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Жители Свердловской области в январе 2025 года чаще всего приобретали недвижимость в ...

Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Управление Росреестра по Свердловской области за октябрь приняло 890 заявок на ...

Росреестр зарегистрировал почти 900 заявок на покупку свердловской недвижимости жителями других регионов

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...

В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет более 10 тыс. индивидуальных жилых домов

Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию ...