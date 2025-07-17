Годовая инфляция в России замедлилась до 9,17%

УрБК, Москва, 24.07.2025. Годовая инфляция в России с 15 по 21 июля составила 9,17% против 9,34% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены снизились на 0,05%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,27%, непродовольственные подорожали на 0,08%. Стоимость услуг выросла на 0,08%.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%.