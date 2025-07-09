Главы Минтранса и Росавиации посетили авиционно-техническую базу «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В авиационном техцентре «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге прошла закрытая ...15.04.2025 Оборудование для ремонта стоек шасси от «Уральских авиалиний» вошло в число «100 лучших товаров России»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2025. «Уральские авиалинии» совместно с конструкторским коллективом ФБУ «Уралтест» создали и ...16.07.2024 Глава Росавиации Дмитрий Ядров ознакомился с работой производственной базы «Уральских авиалиний»
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. В ходе рабочей поездки на Средний Урал глава Росавиации Дмитрий Ядров оценил работу ...14.06.2013 «Уральские Авиалинии» приобрели первый Airbus 319
Авиапарк «Уральских Авиалиний» пополнился новым самолетом Airbus 319 — первым в истории авиакомпании. Таким образом, ...13.05.2013 Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнили еще одним Airbus 320
8 мая авиапарк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился еще одним самолетом Airbus 320, общей вместимостью 156 ...