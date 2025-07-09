Главы Минтранса и Росавиации посетили авиционно-техническую базу «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе своего визита в Екатеринбург посетили авиационно-техническую базу «Уральских авиалиний», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Они провели переговоры с генеральным директором «Уральских авиалиний» Кириллом Скуратовым, которые состоялись в авиационном техническом центре авиакомпании.



«Стороны обсудили перспективы развития технических компетенций по обслуживанию и ремонту агрегатов, в том числе двигателей отечественных воздушных судов, совершенствованию импортозамещённых разработок, а также подготовку инженеров в области эксплуатации авиационной техники на базе УрФУ», — говорится в сообщении.