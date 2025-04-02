Поставки уральских самоцветов в азиатские страны за год выросли на 9%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Китай с начала года поставил на Урал 240 т экзотических фруктов общей стоимостью 50 млн ...

Китай нарастил поставки экзотических фруктов на Урал в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Предприятия Уральского федерального округа за 2024 год экспортировали в Китай 2 тыс. т ...

Уральские предприятия за год экспортировали в Китай 2 тыс. тонн кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. С начала 2024 года таможенные службы Урала оформили экспорт 335 т тушенки. Основные ...

Уральские предприятия с начала года экспортировали более 300 тонн мясных консервов

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. С января по сентябрь 2024 года уральские таможенники оформили экспорт 1,8 тонн ...

Уральские предприятия за девять месяцев экспортировали 1,8 тонн самоцветов

Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...