Поставки уральских самоцветов в азиатские страны за год выросли на 9%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Китай с начала года поставил на Урал 240 т экзотических фруктов общей стоимостью 50 млн ...26.02.2025 Уральские предприятия за год экспортировали в Китай 2 тыс. тонн кондитерских изделий
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Предприятия Уральского федерального округа за 2024 год экспортировали в Китай 2 тыс. т ...02.12.2024 Уральские предприятия с начала года экспортировали более 300 тонн мясных консервов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. С начала 2024 года таможенные службы Урала оформили экспорт 335 т тушенки. Основные ...30.10.2024 Уральские предприятия за девять месяцев экспортировали 1,8 тонн самоцветов
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. С января по сентябрь 2024 года уральские таможенники оформили экспорт 1,8 тонн ...31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...