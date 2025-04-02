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Вчера, 18:01

Поставки уральских самоцветов в азиатские страны за год выросли на 9%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Уральские таможенники с начала года оформили экспорт 460 кг изумрудов, демантоидов, нефрита и сувенирной продукции из уральских камней. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Основные поставки этой продукции осуществлялись в Китай. Так, за отчетный период в страну экспортировали около 300 кг нефрита.

Поставки изумрудов в Индию за январь-июнь увеличились на 76% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В Таиланд импортировали демантоиды на общую сумму более 100 млн руб. Добавим, что первые поставки уральских самоцветов в Королевство состоялись в начале прошлого года.
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