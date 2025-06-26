Производство яиц на Среднем Урале в январе-июне сократилось на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Производство скота и птиц на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий ...26.06.2025 Производство молока в Свердловской области в январе-мае выросло на 1%
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Производство молока в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе-мае ...23.04.2025 Производство яиц в Свердловской области за год сократилось на 3,7%
На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в марте снизилось на 2% по сравнению с ...23.04.2025 Производство яиц в Свердловской области за год сократилось на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в марте ...19.02.2020 Производство молока в Свердловской области в январе выросло на 7%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. Производство молока в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе выросло ...