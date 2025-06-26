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Вчера, 17:55

Производство яиц на Среднем Урале в январе-июне сократилось на 0,5%

Производство скота и птиц на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе-июне выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Производство молока увеличилось на 0,2%. Выпуск яиц, напротив, сократился на 0,5%.

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале в июне составило 258,9 тыс. голов. Это на 2,5% меньше, чем за соответствующий месяц 2024 года.
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