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Вчера, 14:55

Российские власти планируют в будущем году увеличить МРОТ до 27,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Российские власти планируют в 2026 году увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране до 27 тыс. 093 руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, показатель предполагается увеличить на 20,7%, что выше уровня инфляции.

Напомним, что на данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 22 тыс. 440 руб.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. руб. к 2030 году.
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