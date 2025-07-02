Российские власти планируют в будущем году увеличить МРОТ до 27,1 тыс. рублей

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Российские власти планируют к 2030 году повысить МРОТ до 35 тыс. рублей

Российские власти планируют к 2030 году повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. руб. Об этом сообщил ...

Российские власти планируют к 2030 году повысить МРОТ до 35 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Российские власти планируют к 2030 году повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ...

Ожидаемый размер МРОТ в России на 2024 год составляет 19 тыс. 242 рубля

УрБК, Москва, 01.03.2023. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить на 17% в 2024 году, и ...

Правительство РФ одобрило законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года

УрБК, Москва, 06.10.2020. Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) ...

Правительство РФ повысит МРОТ до 7,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.04.2016. С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 20,9% — до 7,5 ...