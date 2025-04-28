В России заметно выросли цены на пиво во всех видах тары

УрБК, Москва, 28.04.2025. В России средняя цена на пиво в несетевой рознице за год выросла на 15%, достигнув 165 руб. ...05.05.2021 Из-за пандемии COVID-19 в России продажи импортного пива выросли на 30%
УрБК, Москва, 05.05.2021. Розничные продажи импортного пива в России увеличились на 31,4% в натуральном выражении за ...03.07.2017 С 1 июля в России запретили продавать пиво в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра
УрБК, Москва, 03.07.2017. С 1 июля 2017 года в России вступил в силу запрет на розничную продажу пива в ПЭТ-таре ...02.10.2013 С 2014 года в России не будут выпускать пиво в пластиковых бутылках емкостью 2,5 литра
УрБК, Москва, 02.10.2013. Российские пивоваренные компании добровольно отказываются от производства пива в пластиковой ...22.12.2009 Большая часть российского пива фактически является «ершом»
Большая часть российского пива фактически является «ершом», заявил главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений ...