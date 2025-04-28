УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:19

В России заметно выросли цены на пиво во всех видах тары

УрБК, Москва, 21.07.2025. В России в I квартале заметно выросли цены на пиво во всех видах тары. Об этом говорится в исследовании компании «Ромир», пишет ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пиво в стеклянной таре подорожало на 32 руб., в банке — на 40 руб. (до 192 руб.), в ПЭТ-упаковке — на 39 руб., пиво на розлив — на 65 руб. (до 285 руб.).

Также аналитики отмечают, что общее число потребителей пива в России постепенно снижается. Однако это не мешает производителям и реализаторам поднимать цены на свою продукцию.

Ранее сообщалось, что в России средняя цена на пиво в несетевой рознице за год выросла на 15%, достигнув 165 руб. за литр.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.04.2025 В России розничные цены на пиво за год выросли на 15%

УрБК, Москва, 28.04.2025. В России средняя цена на пиво в несетевой рознице за год выросла на 15%, достигнув 165 руб. ...

05.05.2021 Из-за пандемии COVID-19 в России продажи импортного пива выросли на 30%

УрБК, Москва, 05.05.2021. Розничные продажи импортного пива в России увеличились на 31,4% в натуральном выражении за ...

03.07.2017 С 1 июля в России запретили продавать пиво в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

УрБК, Москва, 03.07.2017. С 1 июля 2017 года в России вступил в силу запрет на розничную продажу пива в ПЭТ-таре ...

02.10.2013 С 2014 года в России не будут выпускать пиво в пластиковых бутылках емкостью 2,5 литра

УрБК, Москва, 02.10.2013. Российские пивоваренные компании добровольно отказываются от производства пива в пластиковой ...

22.12.2009 Большая часть российского пива фактически является «ершом»

Большая часть российского пива фактически является «ершом», заявил главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (458)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18