В России заметно выросли цены на пиво во всех видах тары

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УрБК, Москва, 02.10.2013. Российские пивоваренные компании добровольно отказываются от производства пива в пластиковой ...

Большая часть российского пива фактически является «ершом»

Большая часть российского пива фактически является «ершом», заявил главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений ...