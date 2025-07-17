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Вчера, 09:02

Казахстан резко нарастил поставки в Россию бытовой техники и электроники

УрБК, Москва, 21.07.2025. Импорт пылесосов из Казахстана в Россию в мае 2025 года вырос в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млн долларов США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные таможенного ведомства республики.

Отмечается, что Россия является крупнейшим покупателем казахских пылесосов. На рынок РФ приходится 80% поставок республики.

Поставки аудиоаппаратуры из Казахстана в Россию за год выросли в 56 раз (до 229,3 тыс. долл.), холодильников и морозильников — в пять раз (до 883,9 тыс. долл.), телефонных и мобильных аппаратов — в четыре раза (до 8 млн долл.), видеоаппаратуры — на 42% (до 138,4 тыс. долл.), электробритв — на треть (до 71,3 тыс. долл.).
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