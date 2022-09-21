«МегаФон»: Продажи климатической техники в России за год выросли на 20%

УрБК, Москва, 21.09.2022. Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной ...19.08.2016 Жара диктует спрос на прохладу
На Среднем Урале растут продажи мороженого, прохладительных напитков и вентиляторов ...19.08.2016 Аномальная жара увеличила продажи вентиляторов и кондиционеров в Екатеринбурге в девять раз
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2016. Из-за аномально жаркой погоды жители Екатеринбурга в июле и августе приобрели в девять ...08.07.2013 Жар городов: продажи климатической техники выросли в полтора раза
Рынок климатической техники Екатеринбурга показывает рост объема продаж, связанный с жаркой погодой в регионе ...09.08.2010 ФАС РФ приступила к проверке обоснованности значительного повышения цен на кондиционеры
УрБК, Москва, 09.08.2010. На основании поступивших обращений граждан и организаций Федеральная антимонопольная служба ...