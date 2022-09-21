«МегаФон»: Продажи климатической техники в России за год выросли на 20%

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона», автор фото Дина Павленко

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Число реализованной климатической техники в России с 1 мая по 14 июля выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов».Аналитики связывают увеличение продаж с аномальной жарой в ряде регионов РФ. Активнее всего за год «выросли» сплит-системы: заказов стало больше в 3,2 раза. Кондиционеры покупают на 27% чаще, а мини-кондиционеры — на 5%, при этом заказы в подкатегории товаров «Кондиционеры и сплит-системы» остаются самыми многочисленными. Из более недорогих категорий заметен рост спроса на вентиляторы: с 1 мая по 14 июля он был на треть выше, чем в тот же период прошлого года.«Любопытно, что, несмотря на летний сезон, в этом году вырос спрос и на обогреватели и тепловентиляторы. Так, с начала мая по середину июля на маркетплейсах заказали на 53% больше техники для обогрева помещений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти это объясняется аномально холодными днями в майские праздники и на рубеже июня-июля, однако пик спроса в оба года пришелся только на первую декаду мая», — отмечают аналитики «МегаФона».При этом начиная с конца мая средние цены на климатическую технику шли вниз. За прошедший месяц они упали на 22%. Вентиляторы на пике спроса 10 июля оказались на 51% дешевле в сравнении с началом года, когда продажи были практически нулевыми. А вот в случае с обогревателями и тепловентиляторами ситуация обратная: при снижении спроса в летние месяцы этого года цены идут вверх.