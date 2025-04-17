Денис Паслер назвал условие для строительства новых станций метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планы по строительству метро будут прорабатываться и решаться при поддержке федерального ...17.04.2025 В Екатеринбурге метро будет строиться при поддержке федерального центра
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. В Екатеринбурге планы по строительству метро будут прорабатываться и решаться при ...27.03.2025 Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120-160 млрд рублей
Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге составит 120-160 млрд руб. Об этом заявил директор компании ...27.03.2025 Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120-160 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге составит 120-160 млрд руб. ...20.01.2011 Станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая» в Екатеринбурге будут запущены 22 декабря 2011 года
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2011. Запуск станций «Чкаловская» и «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена намечен на ...