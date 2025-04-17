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Денис Паслер назвал условие для строительства новых станций метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе пресс-конференции рассказал, что строительство новых станций метро в Екатеринбурге может начаться после того, как «страна решит свою главную задачу».

По его словам, в регионе достаточно потенциала для того, чтобы построить метро: есть люди, компании.

«Но с ресурсами всегда непросто. Я поднимал этот вопрос в беседе с президентом. Данную задачу нужно решать совместно с федеральным центром, поскольку строительство требует значительных затрат. Будет ли федеральная поддержка? Думаю, со временем будет. Сейчас есть главную задача, над решением которой трудится вся страна. Когда справимся с ней, считаю вполне реальной реализацию и таких масштабных инфраструктурных проектов», — рассказал Д. Паслер.
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