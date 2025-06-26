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Импорт автомобилей из Южной Кореи в январе-июне вырос в 1,4 раза

УрБК, Москва, 17.07.2025. Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в январе-июне 2025 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 417 млн долларов США. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследования корейской статслужбы.

За июнь текущего года поставки корейских автомобилей увеличились в 1,8 раза год к году, до 84,7 млн долл. Однако в сравнении с маем 2025 года поставки снизились на 1,3%.

С таким показателем Россия заняла 12 строчку рейтинга среди других стран. Лидерами по объему покупок южнокорейских авто в июне стали США (2,7 млрд долл.), Канада (518,8 млн долл.), Великобритания (268,3 млн долл.), Австралия (229,9 млн долл.), а также Киргизия (227,5 млн долл.).
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