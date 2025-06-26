Импорт автомобилей из Южной Кореи в январе-июне вырос в 1,4 раза

УрБК, Москва, 26.06.2025. За май Южная Корея продала России лапши разных видов на 4,2 млн долл. США (за 967 тонн), это ...07.08.2018 За 6 месяцев в Россию ввезли легковых автомобилей на 3,43 млрд долл. США
УрБК, Москва, 07.08.2018. Импорт легковых машин за 6 месяцев 2018 года в денежном выражении вырос на 13,9% в годовом ...10.08.2015 За первое полугодие импорт автомобилей упал более чем на 50%
УрБК, Москва, 10.08.2015. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам I полугодия 2015 года упал на 52,6% до 179,6 ...06.08.2014 Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июне снизился на 15%
УрБК, Москва, 06.08.2014. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июне 2014 года снизился по сравнению с ...13.09.2013 Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года за 7 месяцев сократился на 17%
УрБК, Москва, 13.09.2013. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года снизился на 16,98% по сравнению ...