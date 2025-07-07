Средняя зарплата представителей творческих профессий в РФ достигла 75 тыс. рублей

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Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 22%

В январе-октябре 2024 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на Среднем Урале составила 75 245 ...

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Средняя зарплата чиновников в России выросла до 62,6 тыс. рублей

УрБК, Москва, 05.03.2012. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных ...