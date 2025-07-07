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Вчера, 18:01

Средняя зарплата представителей творческих профессий в РФ достигла 75 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.07.2025. Средняя зарплата сотрудников креативной индустрии РФ в январе-июне 2025 года составила 75 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Так, за отчетный период заработная плата режиссеров выросла на 24% (до 67,5 тыс. руб.), артистов — на 21% (до 54,5 тыс. руб.), журналистов — на 10% (до 55,4 тыс. руб.).

Также заметно выросли доходы у дизайнеров и художников (+19%), фотографов и арт-директоров (+14%), видеооператоров и монтажеров (+13%), копирайтеров и редакторов (+8%).

При этом зарплата в сфере «гейм-дизайн» за год снизилась на 2%, до 98 тыс. руб. Партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин связывает это с «охлаждением» рынка после притока инвестиций в сегмент с 2020 года.
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